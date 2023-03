Juventus-Inter Women termina 1-1: Chawinga pareggia. Si va ai supplementari! (Di sabato 11 marzo 2023) Juventus-Inter Women termina 1-1. I tempi regolamentari del ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile, allo Juventus Training Center di Vinovo (TO), finisce 1-1. Serviranno i tempi supplementari per scoprire chi accederà alla finale. Di seguito il report del secondo tempo di Juventus-Inter Women. SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in Juventus-Inter Women (vedi report), nella ripresa le nerazzurre partono in avanti, subito alla ricerca del gol che possa riaprire il match. Al 47? Marta Pandini serve Elisa Polli, che calcia in porta. La sua conclusione, però, è comoda per la presa del portiere bianconero. Al 54? è ancora Polli a trovarsi sola davanti alla porta avversaria ma, anche questa ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)1-1. I tempi regolamentari del ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile, alloTraining Center di Vinovo (TO), finisce 1-1. Serviranno i tempi supplementari per scoprire chi accederà alla finale. Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in(vedi report), nella ripresa le nerazzurre partono in avanti, subito alla ricerca del gol che possa riaprire il match. Al 47? Marta Pandini serve Elisa Polli, che calcia in porta. La sua conclusione, però, è comoda per la presa del portiere bianconero. Al 54? è ancora Polli a trovarsi sola davanti alla porta avversaria ma, anche questa ...

