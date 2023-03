Juventus-Inter Women, le convocate di Guarino: due rientri dall’andata (Di sabato 11 marzo 2023) Oggi Juventus e Inter Women in campo alle 14.30 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Si gioca a Vinovo, ripartendo dall’1-1 dell’andata di una settimana fa. L’ex Guarino convoca 21 calciatrici, rientrano Karchouni e Santi che mancavano nel primo round. Ancora fuori Bonetti, Durante e Robustellini. Juventus-Inter Women – LE convocate DI Guarino Portieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 32 Belli. Difensori: 3 van der Gragt, 13 Merlo, 17 Fordos, 25 Thogersen, 29 Kristjansdottir, 31 Lang Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi. Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Oggiin campo alle 14.30 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile. Si gioca a Vinovo, ripartendo dall’1-1 dell’andata di una settimana fa. L’exconvoca 21 calciatrici, rientrano Karchouni e Santi che mancavano nel primo round. Ancora fuori Bonetti, Durante e Robustellini.– LEDIPortieri: 1 Gilardi, 12 Piazza, 32 Belli. Difensori: 3 van der Gragt, 13 Merlo, 17 Fordos, 25 Thogersen, 29 Kristjansdottir, 31 Lang Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 27 Csiszar, 34 Mihashi. Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya, 35 Calegari.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

