Juventus-Inter Women (2-1): il tabellino della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Il tabellino della semifinale di ritorno della Coppa Italia Femminile, dove si sono affrontate Juventus e Inter. Il match si è concluso dopo i tempi supplementari con il risultato di 2-1 (vedi report), niente da fare per le ragazze di Rita Guarino che non accedono alla Finale.

Juventus-Inter Women – Il tabellino

Juventus-Inter 2-1

Marcatori: Gunnarsdottir (J) al 2', Chawinga (I) all'83', Beerensteyn (J) al 100'

Juventus Women (4-3-3): 16 Peyraud Magnin; 3 Gama (9 Cantore dall'81'), 71 Lenzini (Caruso dal 70'), 32 Sembrant, 23 Salvai; 2 Pedersen, 77 Gunnarsdottir (6 Nystrom dal 108'); 11 Bonansea,

