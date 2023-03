Juventus-Inter Women 1-0 al 45? | nerazzurre vicine al pareggio!

(Di sabato 11 marzo 2023)per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Femminile alloTraining Center di Vinovo (TO). Leiste chiudono il primo tempo sul risultato di svantaggio di 1-0. Il gol subito al 2? compromette una gara comunque ben approcciata. Di seguito il report del primo tempo di. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO – I primi 45? diiniziano subito forte per la squadra di casa. Le bianconere, infatti, segnano il gol del vantaggio già al 2? con il colpo di testa di Sara Björk Gunnarsdóttir. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? #Juventus-#DiMaria, si tratta! ?? #Inzaghi e l'#Inter crollano ancora Il buongiorno di sabato 11 marzo… - FIGCfemminile : ?????? ?????????? ???????????? ?????????????????? @fsitaliane JUVENTUS ?? ?? ?? INTER ?? ???????????????????? ???? ?????????????? ?? TimVision, @La7tv,… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - sportli26181512 : Juventus-Sampdoria, Allegri: 'Con la Samp vale per il 2° posto. Pogba a disposizione': L'allenatore bianconero in c… - TheSalgari : @La7tv @fsitaliane Più Roma - Milan che Juventus - Inter -

... per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l'. La nostra classifica, ... Queste le parole dell'allenatore dellaMassimiliano Allegri in conferenza stampa alla ...Lo dice l'allenatore dellaMassimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del ... Milik speriamo di averlo con l', Chiesa non ha niente ma ha questo fastidio e domani non ci sarà ...... in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la. Il portiere blucerchiato deve fare ...battuto una squadra top ma così vanno le cose - dice riferendosi al 2 - 1 dei bianchi sull'- . ...

Coppa Italia Femminile - Ritorno delle semifinali: alle 14:30 Juventus-Inter e Roma-Milan Voce Giallo Rossa

Reduce dalla vittoria nel primo round della doppia sfida contro il Friburgo negli ottavi di Europa League, la Juventus si rituffa in campionato con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfitta dell'Olim ...Prosegue la ventitreesima giornata del campionato Primavera.Ieri il successo del Milan sul Bologna di misura grazie al gol di Chaka Traore oltre al successo di prestigio per il Torino nel derby contro ...