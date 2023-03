Juventus, infortunati: il punto prima di Sampdoria e Friburgo (Di sabato 11 marzo 2023) Escluse lesioni per Chiesa e Di Maria dopo la sfida d'andata al Friburgo: ecco i tempi di recupero di tutti gli infortunati in casa ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 11 marzo 2023) Escluse lesioni per Chiesa e Di Maria dopo la sfida d'andata al: ecco i tempi di recupero di tutti gliin casa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @LucaFioretti13: Le condizioni degli infortunati in casa #Juventus ?????? #Chiesa: escluse lesioni, da valutare di giorno in giorno #D… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Nessuna lesione per #DiMaria e #Chiesa, che saranno valutati giorno per giorno; per #AlexSandro lesione di basso grado d… - JunewsIT : Le ultime notizie dal J|Medical! Ecco come stanno Chiesa, Di Maria e Alex Sandro! #Juventus #JuventusFC #juve… - fantapiu3 : #JuventusSampdoria: le probabili formazioni del match #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: Le condizioni degli infortunati in casa #Juventus ?????? #Chiesa: escluse lesioni, da valutare di giorno in giorno #D… -