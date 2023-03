Juventus, carta Covisoc: respinta la richiesta di sospensiva della FIGC (Di sabato 11 marzo 2023) respinta la richiesta di sospensiva della FIGC: la carta Covisoc dovrà essere consegnata alle difese. Una buona notizia per la Juventus Leggi su pianetamilan (Di sabato 11 marzo 2023)ladi: ladovrà essere consegnata alle difese. Una buona notizia per la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : ?? Il Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso #Figc sul… - ZZiliani : E dunque la notizia che per primo ieri vi ho dato, la carta COVISOC ottenuta dalla #Juventus al TAR violando le nor… - mirkonicolino : Questa 'carta Covisoc', a quanto pare, è più importante di ogni intercettazione o interrogatorio fin qui finito sui… - luciusalb68 : RT @mrallegri1: ??Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva della #FIGC: la 'carta Covisoc' dovrà dunque consegnata alle… - Gianix94 : RT @MatthijsPog: ?? Consiglio di Stato respinge la richiesta di sospensiva e fissa la Camera di Consiglio per il ricorso FIGC sulla 'Carta C… -