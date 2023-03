Juve | respinto ricorso Figc al Consiglio di Stato | la ' carta Covisoc' va consegnata subito

(Di sabato 11 marzo 2023) ... ad oggi, non sarebbe in discussione la parte sportiva nè all'orizzonte ci sarebbero delle potenziali penalizzazioni o addirittura retrocessioni per la società bianconera La Gazzetta dello Sport, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : RESPINTO IL RICORSO FIGC, CARTA COVISOC GIA' CONSEGNATA ALLA JUVE - Agenzia_Ansa : Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza della Figc. La cosiddetta 'carta Covisoc', chiesta nel processo plusval… - repubblica : Inchiesta Juve: respinto il ricorso della Federcalcio, il consiglio di Stato dice no: la Carta Covisoc sarà consegn… - Martinapilla87 : @DIABOLIK_7 Intanto il CdS ha respinto io ricorso di Gravina e deve dare la carta segreta... ora vedremo cosa c'è s… - JuventusUn : #Gravina nel mirino: ‘spinge’ per l’esclusione della #Juventus dal campionato ma… I DETTAGLI ??… -

Il Consiglio di Stato hal'istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la ... il Tar dà ragione allasulla carta segreta Ricevuto il decreto, apprende ......ha fissato l'udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando "un danno definibile come catastrofico per la parte deducente" Il Consiglio di Stato hal'istanza ...Si parla di plusvalenze, ma lanon è mai nominata. Quello che, secondo la Gazzetta, potrebbe avere rilevanza sono le ...calciatori È arrivato oggi il verdetto del Consiglio di Stato che ha...

Juve: respinto ricorso Figc, Carta Covisoc consegnata oggi Agenzia ANSA

uno scambio di informazioni di appena sei pagine in cui la Juventus non viene mai nominata. È questo il contenuto della famosa nota Covisoc del 14 aprile 2021 che oggi, dopo le decisioni del Tar e il ...Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva notificata ieri ... gli uffici federali a consegnare ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti della Juventus, Fabio Paratici e Federico ...