Juve in trattativa per Hjulmand e Frattesi con Lecce e Sassuolo (Di sabato 11 marzo 2023) La Signora Bianconera si prepara alla caccia al centrocampo! La Juventus, infatti, sta cercando dei nuovi talenti da ingaggiare per la prossima stagione. Caratteristiche richieste: un regista tattico e muscolare e una mezzala di corsa e inserimenti. Ma su chi si concentrano le trattative? Gli uomini mercato hanno restringo il cerchio su due giovani talenti: Morten Hjulmand e Davide Frattesi. Il primo, Hjulmand, è un uomo d'equilibrio che gioca nel Lecce. Dotato di un fisico imponente (85 kg), ha dimostrato di essere un ottimo spezzatore di gioco ed ordina il centrocampo con grande padronanza. Il suo stile di gioco lo rende l'emblema della solidità salentina e un giocatore alla Allegri su cui puntare. Non a caso la Juve si è posta l'obiettivo di portarlo a Torino. Il danese è stato già ...

