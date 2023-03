Juve: il piano su 3 centrocampisti in prestito (Di sabato 11 marzo 2023) La prossima estate 3 centrocampisti faranno ritorno alla Juventus per fine prestito: Nicolussi Caviglia (Salernitana), Ranocchia e Rovella (Monza).... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 marzo 2023) La prossima estate 3faranno ritorno allantus per fine: Nicolussi Caviglia (Salernitana), Ranocchia e Rovella (Monza)....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : “IL PIANO RIMONTA” “LA GRANDE RIMONTA” “CHAMPIONS POSSIBILE” LA JUVE PUÒ “ Come se a un detenuto nel braccio della… - _Morik92_ : Boom! L'entourage di #Yildiz rassicura i tifosi: 'Finché c'è il progetto, la sua scelta sarà quella di giocare tant… - tuttoatalanta : Gazzetta svela il contenuto della 'carta segreta': la Juve non viene mai nominata - _Bexent_ : RT @PieroLadisa: Il lavoro portato avanti dalla proprietà, leggasi John #Elkann, lato #Juve è stato fantastico in questi mesi. La verità st… - loZibbo : RT @PieroLadisa: Il lavoro portato avanti dalla proprietà, leggasi John #Elkann, lato #Juve è stato fantastico in questi mesi. La verità st… -