Juve | Hjulmand e Frattesi per il futuro | le ultime

La Juve sta pensando al mercato estivo e con le cessioni in alcuni reparti, starebbero pensando al centrocampo per rinforzarsi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ai bianconeri piacciono Hjulmand e Frattesi che potrebbero prendere il posto di Paredes e Rabiot.

