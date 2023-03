Juve-Di Maria | si tratta il rinnovo | svolta dopo la sosta

(Di sabato 11 marzo 2023) Angel Dipotrebbe restare allantus anche nella prossima stagione, il Fideo stando ilcon i bianconeri Angel Dipotrebbe restare allantus anche nella prossima stagione, il Fideo stando ilcon i bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’argentinoaver espresso la voglia di restare in bianconerolapotrebbe arrivare lae anche l’ingaggio non sarebbe un problema. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Di Maria, Chiesa e Alex Sandro al J Medical: la Juve incrocia le dita ?? - tuttosport : L'UOMO DECISIVO NEL MOMENTO DECISIVO: DI MARIA STENDE IL FRIBURGO???? Ancora lui, ancora El Fideo Di Maria: la Juve… - tuttosport : SEMPRE E SOLO LUI: L'UOMO DEL DESTINO ANGEL DI MARIA L'argentino incorna sul cross di Kostic e porta la Juventus… - infoitsport : Jacobelli a TMW Radio: 'Vlahovic, solo un problema di condizione. La Juve si aggrappa a Di Maria' - CalcioNews24 : Dopo la sosta possibile svolta per il rinnovo di #DiMaria ?? -

Enorme, se si tratta dell'Angel custode bianconero, quel Di Maria straordinario interprete della stagione. Perchè Il francese deve restare almeno due stagioni, in caso contrario la Juventus perderebbe gli sgravi. Commenta per primo Ieri sera la caduta dell'Inter a La Spezia ha aperto la 26esima giornata di campionato in Serie A, la settima nel girone di ritorno. Che prosegue oggi con altre tre partite: Empoli -...

CALCIOMERCATO - Angel Di Maria si è ormai preso la Juventus e adesso il club bianconero sembra intenzionato a trattare per il rinnovo. Al termine del riscaldamento prima di Juve-Sampdoria, riceverà il premio di "MVP of the Month Powered by FIFA23". Un Di Maria che ha iniziato il 2023 su livelli pazzeschi, come testimoniano...