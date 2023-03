Juve, Caressa contro Pogba: «Non gli importa nulla, mi ha stufato» (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sul comportamento di Paul Pogba con la Juventus. I dettagli Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Radio Deejay del caso Pogba. Il centrocampista francese era stato escluso dalla lista dei convocati per Juve-Friburgo dopo il ritardo all’allenamento. contro la Sampdoria dovrebbe invece tornare a piena disposizione di Massimiliano Allegri. Pogba – «A me hanno cominciato a stufare questi giocatori. Sembra che non gli importi nulla, almeno Lukaku lo vedi che ci prova». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Le parole di Fabio, giornalista di Sky Sport, sul comportamento di Paulcon lantus. I dettagli Fabioha parlato ai microfoni di Radio Deejay del caso. Il centrocampista francese era stato escluso dalla lista dei convocati per-Friburgo dopo il ritardo all’allenamento.la Sampdoria dovrebbe invece tornare a piena disposizione di Massimiliano Allegri.– «A me hanno cominciato a stufare questi giocatori. Sembra che non gli importi, almeno Lukaku lo vedi che ci prova». L'articolo proviene da Calcio News 24.

