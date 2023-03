Juve | Allegri | ' Contro la Samp per andare secondi Pogba e Vlahovic? Vi dico chi gioca'

(Di sabato 11 marzo 2023) Dopo la vittoria in Europa Leagueil Friburgo, lantus torna in campo per la sfida casalingaladoria, matrch valido per la 29esima giornata di Serie A. Alla vigilia di- ...

Alla vigilia di- Samp, in conferenza stampa ha parlato l'allenatore dei bianconeri Massimiliano: " Pogba È a disposizione. Non è perché ha fatto ritardo e non ha partecipato alla ..."Stimo tanto, laè una squadra forte, sarebbe seconda senza il - 15" dice il tecnico GENOVA - "Mi dispiace tantissimo, è il nostro capitano, un leader, mi dispiace per lui che tiene tanto alla ...TORINO. Massimiliano, quello che vi sta succedendo fuori dal campo è un ostacolo che ha compromesso la stagione o uno stimolo per fare l'impresa "Nessuna delle due cose. Noi dobbiamo fare i punti sul campo e ...

Juve, Allegri versione fantasy: Possiamo superare l'Inter e arrivare secondi Virgilio Sport

TORINO (ITALPRESS) – “E’ una partita molto importante per la classifica, potremmo arrivare secondi. Abbiamo 50 punti e possiamo andare davanti all’Inter superandoli di tre lunghezze. Dobbiamo lavorare ...15:23 - TANTI DUBBI DI FORMAZIONE - La Juventus si è allenata in mattinata ma Massimiliano Allegri non ha ancora sciolto i dubbi di formazione. Il tecnico livornese prendere le ...