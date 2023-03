Juan Jesus non ha dubbi: lo ha rivelato sulla partita contro la Lazio, poi lancia la sfida all’Atalanta (Di sabato 11 marzo 2023) Tra pochi minuti scenderanno in campo Napoli e Atalanta, una sfida molto importante per gli azzurri soprattutto dopo la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. I partenopei, infatti, in caso di vittoria possono allungare ulteriormente sui nerazzurri aumentando il proprio vantaggio a 18 punti. Dinanzi a sé, però, gli azzurri avranno un rivale da sempre ostico, l’Atalanta di Gasperini ha bisogno di punto per rimanere agganciata al terno Champions League. Juan Jesus parla della settimana del Napoli dopo la Lazio In particolare, Juan Jesus, difensore del Napoli, ha presentato così la sfida ai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole: “È stata una settimana dura, abbiamo lavorato veramente tanto. Abbiamo preparato bene il match, proveremo a ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Tra pochi minuti scenderanno in campo Napoli e Atalanta, unamolto importante per gli azzurri soprattutto dopo la sconfitta dell’Interlo Spezia. I partenopei, infatti, in caso di vittoria possono allungare ulteriormente sui nerazzurri aumentando il proprio vantaggio a 18 punti. Dinanzi a sé, però, gli azzurri avranno un rivale da sempre ostico, l’Atalanta di Gasperini ha bisogno di punto per rimanere agganciata al terno Champions League.parla della settimana del Napoli dopo laIn particolare,, difensore del Napoli, ha presentato così laai microfoni di Dazn, di seguito le sue parole: “È stata una settimana dura, abbiamo lavorato veramente tanto. Abbiamo preparato bene il match, proveremo a ...

