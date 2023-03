Jose Mourinho, respinto il ricorso: la foto su Instagram scatena la bufera (Di sabato 11 marzo 2023) Dove arriva la sconfinata fantasia e astuzia di José Mourinho? Sta facendo discutere e non poco l’ultima “trovata” – se così vogliamo definirla – dell’allenatore della Roma che è tornato sui social, in particolare su Instagram, con una foto del tutto particolare. Sì perché lo scatto, già diventato virale, mostra il CT con le braccia incrociate con una didascalia all’apparenza del tutto “normale” – con Mourinho che ringrazia alcuni sponsor – ma che in realtà nasconderebbe un messaggio peraltro nemmeno troppo velato di protesta. A chi infatti non è tornato in mente il famoso gesto delle manette che aveva realizzato nel 2010 quando si trovava sulla panchina dell’Inter? Insomma, stiamo parlando dell’ultima, impensabile mossa dello Special One. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 marzo 2023) Dove arriva la sconfinata fantasia e astuzia di José? Sta facendo discutere e non poco l’ultima “trovata” – se così vogliamo definirla – dell’allenatore della Roma che è tornato sui social, in particolare su, con unadel tutto particolare. Sì perché lo scatto, già diventato virale, mostra il CT con le braccia incrociate con una didascalia all’apparenza del tutto “normale” – conche ringrazia alcuni sponsor – ma che in realtà nasconderebbe un messaggio peraltro nemmeno troppo velato di protesta. A chi infatti non è tornato in mente il famoso gesto delle manette che aveva realizzato nel 2010 quando si trovava sulla panchina dell’Inter? Insomma, stiamo parlando dell’ultima, impensabile mossa dello Special One. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

