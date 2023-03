Italia hub mondiale dell’innovazione. L’occasione unica secondo Montanari (Di sabato 11 marzo 2023) “Un’occasione irripetibile di fare dell’Italia un hub mondiale dell’innovazione”, così Lorenzo Montanari, executive director di Property Rights Alliance, in una conversazione con Formiche.net a proposito della candidatura di Milano a ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti, che doveva aprire a Londra ma la Brexit ha riaperto la partita. “Abbiamo tutte le carte in regola. I sistemi produttivo, giudiziario e politico Italiani spingono nella stessa direzione”. Quali sono i vantaggi per l’Italia nell’ospitare la sede del Tribunale Unico? Brevetto europeo significa, in sintesi, poter offrire agli investitori internazionali un’unica voce che gestisca qualunque procedimento sulle proprietà intellettuali (Ip), dalle registrazioni ai contenziosi. Tradotto: occasione ... Leggi su formiche (Di sabato 11 marzo 2023) “Un’occasione irripetibile di fare dell’un hub”, così Lorenzo, executive director di Property Rights Alliance, in una conversazione con Formiche.net a proposito della candidatura di Milano a ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti, che doveva aprire a Londra ma la Brexit ha riaperto la partita. “Abbiamo tutte le carte in regola. I sistemi produttivo, giudiziario e politiconi spingono nella stessa direzione”. Quali sono i vantaggi per l’nell’ospitare la sede del Tribunale Unico? Brevetto europeo significa, in sintesi, poter offrire agli investitori internazionali un’voce che gestisca qualunque procedimento sulle proprietà intellettuali (Ip), dalle registrazioni ai contenziosi. Tradotto: occasione ...

