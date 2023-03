Italia-Galles oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2023: orario, dove vederla, programma, streaming, formazioni (Di sabato 11 marzo 2023) oggi, sabato 11 marzo, alle ore 15.15, nel primo match della quarta giornata del Sei Nazioni 2023, l’Italia di Kieran Crowley giocherà la sfida interna contro il Galles allo Stadio Olimpico di Roma. La Nazionale Italiana di rugby vuole riscattare le sconfitte patite contro Francia, Inghilterra ed Irlanda nei primi tre turni. LA DIRETTA LIVE DI Italia-Galles DI rugby DALLE 15.15 L’Italia opera un solo cambio rispetto al XV iniziale visto in casa contro l’Irlanda nel terzo match del torneo: il triangolo allargato sarà formato da Allan, che sostituisce l’infortunato Capuozzo, Padovani e Bruno. Al centro Menoncello farà coppia con Brex, mentre in mediana ci saranno Varney e Garbisi. Invariate, rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023), sabato 11 marzo, alle ore 15.15, nel primo match della quarta giornata del Sei, l’di Kieran Crowley giocherà la sfida interna contro ilallo Stadio Olimpico di Roma. La Nazionalena divuole riscattare le sconfitte patite contro Francia, Inghilterra ed Irlanda nei primi tre turni. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 15.15 L’opera un solo cambio rispetto al XV iniziale visto in casa contro l’Irlanda nel terzo match del torneo: il triangolo allargato sarà formato da Allan, che sostituisce l’infortunato Capuozzo, Padovani e Bruno. Al centro Menoncello farà coppia con Brex, mentre in mediana ci saranno Varney e Garbisi. Invariate, rispetto ...

