Israele: circa 250.000 in piazza contro la riforma giudiziaria (Di sabato 11 marzo 2023) circa 250mila manifestanti stanno protestando in 95 luoghi di Israele contro la riforma giudiziaria del governo di destra di Benyamin Netanyahu. Solo a Tel Aviv - secondo stime dei media - sono circa ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023)250mila manifestanti stanno protestando in 95 luoghi diladel governo di destra di Benyamin Netanyahu. Solo a Tel Aviv - secondo stime dei media - sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EsterP8 : RT @israele360: Decima giornata di protesta per le strade di #telaviv e di tutta #Israele . La stima é di circa 110k persone che protestano… - israele360 : Decima giornata di protesta per le strade di #telaviv e di tutta #Israele . La stima é di circa 110k persone che pr… - leftsnoopy : @g_sangiuliano @netanyahu OO, lo sai o no che sono state circa 100 le risoluzioni di condanna nei confronti di Isra… - annalaurabar : RT @velo_di_maia: #Netanyahu, a Roma, che si sente in dovere di rassicurare circa la tenuta della democrazia in #Israele mi fa pensare all'… - MauroCapozza : RT @velo_di_maia: #Netanyahu, a Roma, che si sente in dovere di rassicurare circa la tenuta della democrazia in #Israele mi fa pensare all'… -