Isola 17 | Ilary Blasi preoccupata per la nuova linea editoriale imposta da PierSilvio Berlusconi? L’indiscrezione

(Di sabato 11 marzo 2023) La “rivoluzione” Mediasetdai vertici inizia a preoccupare particolarmente gli addetti ai lavori. L’dei Famosi sta infatti arrivando su Canale 5 e dopo la squalifica di un concorrente al Gf Vip per cattiva condotta si teme larigida. Ne sa qualcosa infatti Edoardo Donnamaria, protagonista assoluto di questa edizione della Casa più spiata di Italia. Il volto di Forum è stato protagonista di un colpo di scena durante l’ultima diretta: squalifica immediata voluta chiaramente dall’alto. Ebbene sì, un provvedimento che Pier Silvioha voluto prendere, giusto per far capire lache ha iniziato a preoccupare anche, come rivelato da Ivan Rota su Dagospia. L’ex ...

Il diktat di Pier Silvio Berlusconi ribalta Mediaset e agitaBlasi . Nei corridoi di Cologno si parla di 'effetto Grande Fratello Vip ', passato in pochi giorni dal trash più spinto e scollacciato a una morigeratezza e un rigore inedito, sia nel look sia ...... il reality che in quanto a trash li batte tutti Sarà cambiato il titolo in L'delle Vergini (e dei Vergini) Pare che ancheBlasi che, diciamolo, nel linguaggio proprio raffinata non è, ...Ha poi ammesso riguardo a Bastian Muller, il nuovo compagno diBlasi: Alex Nuccetelli ha infine confessato: Come replicheràBlasi La capitana dell'dei Famosi non ha mai rilasciato ...

Tra pochi giorni Totti e Ilary Blasi si vedranno in tribunale ... ex moglie e di cercare di avere almeno un rapporto pacifico con lei, la conduttrice de L’Isola dei Famosi è sembrata chiudergli le ...(Fanpage.it) +++ I naufraghi della nuova edizione de L’isola dei famosi (la diciassettesima, per essere precisi) sono pronti a salpare per l’Honduras: l’appuntamento è fissato per il prossimo 17 ...