Iran e Arabia Saudita, disgelo diplomatico: dopo 30 anni tornano a parlarsi. Esulta la Ue (Di sabato 11 marzo 2023) L’Unione Europea si congratula con Iran e Arabia Saudita per l’accordo annunciato ieri tra i due paesi per riaprire le rispettive ambasciate dopo anni di allontanamento diplomatico, ed auspica che si tratti di un altro passo per “contribuire alla stabilità regionale”. “Sia l’Arabia Saudita sia l’Iran sono fondamentali per la sicurezza della regione”, si legge nella dichiarazione del Servizio per l’azione esterna in relazione all’accordo, firmato dopo cinque giorni di colloqui tra alti funzionari della sicurezza Iraniani e sauditi a Pechino. Riad e Teheran prevedono di completare il processo di riapertura entro un periodo massimo di due mesi. “La promozione della pace e della stabilità, così come la ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) L’Unione Europea si congratula conper l’accordo annunciato ieri tra i due paesi per riaprire le rispettive ambasciatedi allontanamento, ed auspica che si tratti di un altro passo per “contribuire alla stabilità regionale”. “Sia l’sia l’sono fondamentali per la sicurezza della regione”, si legge nella dichiarazione del Servizio per l’azione esterna in relazione all’accordo, firmatocinque giorni di colloqui tra alti funzionari della sicurezzaiani e sauditi a Pechino. Riad e Teheran prevedono di completare il processo di riapertura entro un periodo massimo di due mesi. “La promozione della pace e della stabilità, così come la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riotta : Non ve ne parlano #Italia ma il negoziato promosso dal presidente Xi Jinping #Cina fra Arabia Saudita e Iran, rival… - michele_geraci : Importante: la #Cina a fare da mediatore tra #Iran e #ArabiaSaudita Come vi dico da anni è per questo la Cina rara… - RisatoNicola : RT @riannuzziGPC: Riallacciamento dei rapporti diplomatici fra Iran e Arabia Saudita, sancito dalla mediazione cinese. Un grande risultato… - Giovann16809249 : RT @busettodavide: Capolavoro diplomatico cinese. Dopo diversi anni si riapre il dialogo tra Arabia Saudita (#SA) e #Iran grazie al lavoro… - SorryNs : RT @Uni91070952: NUOVI EQUILIBRI IN MEDIORIENTE La ???? ha favorito la ripresa dei rapporti diplomatici tra Iran ???? ed Arabia Saudita ???? I pr… -