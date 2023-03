Ira | aprire negli Stati Uniti non significa chiudere in Ue

(Di sabato 11 marzo 2023) Dalle nuove tecnologie, alla transizione all’elettrico sino allo sviluppo di un’economia sostenibile, l’Inflation Reduction Act (Ira) è un piano di investimenti federale (di stampo keynesiano) che darà nuova linfa all’economia americana, attraendo investimenti da tutta Europa. Si tratta di un’opportunità importante che guarderà, principalmente, all’importazioneStates di chip, beni industriali, macchinari, beni strumentali, componentistica, automazione, nonché tecnologie per le attività produttive. Tutti settori dove l’Italia storicamente eccelle: questo nuovo corso rafforzerà, giocoforza, le relazioni commerciali con gli. L’Ira prevedetivi incentivi federali per l’apertura di impianti produttivi, che si sommano a quelli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuigiF97101292 : RT @StartMagNews: L’Ira di Biden assesta un altro colpo alla #Germania: #Audi è pronta ad aprire il suo primo centro di produzione sul suol… - chemerd4 : @esaurita_ continuo a non riuscire a giustificare questi scatti di ira sarà che ho passato una relazione ad aver pa… -

E, dopo l'auto elettrica,anche a un'alleanza sulle materie prime strategiche, batterie in ...le incomprensioni degli ultimi mesi dopo l'approvazione negli Usa dell'Inflation Reduction Act (),...Che almeno fino al 2025 concederà ai governi dei Ventisette la flessibilità necessaria adi ... Categorie già coperte oltreoceano dall'Inflation Reduction Act (), e per le quali Bruxelles ...... per cercare di controbilanciare i generosi sussidi offerti dall'amministrazione Biden con l'. Un portavoce di Volkswagen , che secondo il Financial times ha già deciso dinegli Usa la ...

Biden-von der Leyen, patto anti-Cina sull’export di materie prime e batterie ilgazzettino.it

L'analisi di Lucio Miranda, presidente di Export Usa. Gli Usa hanno bisogno di importare le tecnologie europee per dare attuazione a un piano ...Il nemico oggi è la Russia. Ma tutto fa pensare che il prossimo sarà la Cina. L’incontro tra Joe Biden e Ursula von der Leyen venerdì a Washington ha queste premesse. L’impatto negativo dell’Inflation ...