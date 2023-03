Ippica | il cavallo di Nikola Jokic vince l’Adrian Chip all’ippodromo Capannelle

(Di sabato 11 marzo 2023) Dalla tripla doppia alla triple crown il passo può essere breve. Il fuoriclasse dei Nuggets, due volte Mvp della Nba, esulta per la vittoria del suoEnzo Jet al Premio Adriandisputato oggi pomeriggio. Ancora una vittoria, la terza, per il promettente 3 anni Enzo Jet oggi pomeriggiodellenella prova principale del convegno di trotto. L’allievo di Alessandro Gocciadoro (quattro successi per il driver emiliano nel pomeriggio) non ha avuto difficoltà a trionfare. Sinead Gocciadoro Sernicoli, moglie del famoso driver Alessandro Gocciadoro e socia di, spiega: “sarà felicissimo, lui segue sempre le gesta dei suoi cavalli, sente mio ...

sportface2016 : #Ippic, il cavallo di Nikola #Jokic trionfa a Roma - TV7Benevento : Ippica: il cavallo di Nikola Jokic Enzo Jet, vince il premio Adrian Chip alle Capannelle - sportface2016 : #Ippica, Premio Adrian Chip 2023: anche il cavallo di Nikola #Jokic all'Ippodromo Capannelle

...all'" bissa il successo del 19 febbraio scorso con una prestazione decisamente convincente e con avversari sulla carta miglioria conti fatti il migliore del lotto è stato proprio il...L'altra avventura che stiamo portando avanti è con 'Ads Datti all'' con unproveniente dall'Ungheria: il suo nome è Igazgato, un castrone di 5 anni che ci sta dando grandi soddisfazioni.Sarà la quarta corsa in programma alle 16.25, l'occasione per misurare le potenzialità di unstimato come Shekerando opposto a Kazam, Budrio e River Spirit .

Come conferma Sinead Gocciadoro Sernicoli, moglie del famoso driver Alessandro Gocciadoro e socia di Jokic, il centro dei Denver Nuggets è un grandissimo amante dei cavalli: “Nikola sarà felicissimo, ...Capannelle (Roma) e San Rossore (Pisa), insieme per inaugurare la primavera del Galoppo italiano… si incomincia a fare sul serio ...