Io sono l'abisso in blu-ray, la recensione: ecco perché il film di Donato Carrisi va recuperato in homevideo (Di sabato 11 marzo 2023) La recensione del blu-ray di Io sono l'abisso: il thriller di Carrisi, poco visto nelle sale, merita di essere recuperato grazie all'eccellente prodotto targato CG-Vision, che ne fa rivivere le atmosfere torbide e malsane. Stavolta la trasposizione su grande schermo firmata da Donato Carrisi di un suo libro non ha funzionato al botteghino. Io sono l'abisso ha raccolto infatti poco in termini di incassi, decisamente un passo indietro rispetto ai successi de La ragazza nella nebbia e L'uomo nel labirinto. Eppure, nonostante alcuni difetti, anche quest'ultima opera ha indubbiamente un suo fascino: la riflessione sul male e la sua ciclicità, le costanti atmosfere febbrili e malate, la violenza sulle donne, le ossessioni di un serial killer ... Leggi su movieplayer (Di sabato 11 marzo 2023) Ladel blu-ray di Iol': il thriller di, poco visto nelle sale, merita di esseregrazie all'eccellente prodotto targato CG-Vision, che ne fa rivivere le atmosfere torbide e malsane. Stavolta la trasposizione su grande schermo firmata dadi un suo libro non ha funzionato al botteghino. Iol'ha raccolto infatti poco in termini di incassi, decisamente un passo indietro rispetto ai successi de La ragazza nella nebbia e L'uomo nel labirinto. Eppure, nonostante alcuni difetti, anche quest'ultima opera ha indubbiamente un suo fascino: la riflessione sul male e la sua ciclicità, le costanti atmosfere febbrili e malate, la violenza sulle donne, le ossessioni di un serial killer ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntodilucescam : - CinziacDeriu : RT @jxgiuliano: @simofons Io sono vicino a figli di questo signore, spero si siano salvati dall'abisso umano e culturale che hanno visto e… - annamariabianc2 : RT @VALE70942077: #iostoconnikita XCHÈ CON IL SUO PASSATO È 1GRANDE ESEMPIO DI RINASCITA, DOPO L'ABISSO C'È LA VOGLIA DI VIVERE, D CREDERE… - soleixsorge : @CinziaNovelli2 @Asia3006991 Un abisso????? Guarda, se ci fai caso anche le briglie sono identiche?? - CinziaNovelli2 : @Asia3006991 C è un abisso in questa foto ...una posa per se stessa tenendo le briglie e mostrandosi altra Sophie e… -