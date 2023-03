Inzaghi: «Tanti gol divorati, mancata cattiveria! Lautaro Martinez…» (Di sabato 11 marzo 2023) Simone Inzaghi ha parlato su Dazn dopo il KO dell’Inter contro lo Spezia per 2-1. Il tecnico nerazzurro ha provato a spiegare l’incredibile ennesimo tracollo in trasferta DELUSIONE ? Il rammarico di Inzaghi: «Delusione, sarà una nottata brutta ma martedì abbiamo un ottavo di finale. Una sconfitta così fa male, ci voleva più cattiveria per trovare il gol. Nel primo tempo non dovevano andare al riposo 0-0. Mi prendo le responsabilità della sconfitta, i ragazzi hanno messo tutto. Bisognava essere più cinici, dalle sconfitte si esce più forti. Per quanto riguarda la prestazione, la squadra ha tenuto bene il campo ma il risultato non ci soddisfa. Primo rigore? Lukaku e Lautaro Martinez sono i due nostri rigoristi. Con l’Udinese, Lautaro era in panchina e ha tirato lui. Bravo Dragowski, non mi soffermo sul rigore ma sui 30 ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Simoneha parlato su Dazn dopo il KO dell’Inter contro lo Spezia per 2-1. Il tecnico nerazzurro ha provato a spiegare l’incredibile ennesimo tracollo in trasferta DELUSIONE ? Il rammarico di: «Delusione, sarà una nottata brutta ma martedì abbiamo un ottavo di finale. Una sconfitta così fa male, ci voleva più cattiveria per trovare il gol. Nel primo tempo non dovevano andare al riposo 0-0. Mi prendo le responsabilità della sconfitta, i ragazzi hanno messo tutto. Bisognava essere più cinici, dalle sconfitte si esce più forti. Per quanto riguarda la prestazione, la squadra ha tenuto bene il campo ma il risultato non ci soddisfa. Primo rigore? Lukaku eMartinez sono i due nostri rigoristi. Con l’Udinese,era in panchina e ha tirato lui. Bravo Dragowski, non mi soffermo sul rigore ma sui 30 ...

