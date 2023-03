Inzaghi | «Non ci sta che l’Inter perda con lo Spezia»

(Di sabato 11 marzo 2023)a Dazn dopo la sconfitta delper 2-1 contro lo. «C’è delusione, sarà una nottata brutta ma martedì abbiamo un ottavo di finale di Champions. Abbiamo messo in campo tutto forse dovevamo mettere più cattiveria, non dovevamo arrivare 0-0 sullo primo tempo. Non ci sta checon lo, i ragazzi hanno messo tutto, dovevamo essere più cinici, è questo il calcio, dalle sconfitte si esce più forti. La squadra ha tenuto bene il campo, chiaramente il risultato non ci soddisfa. Sul rigore, era Lukaku che doveva tirare? Lui e Lautaro sono i nostri due rigoristi, erano in campo tutti e due, quest’anno non era mai successo. È stato bravissimo Dragowski, non mi soffermerei sul rigore ma sui tantissimi tiri in porta, 28. Non dovevamo concedere quel rigore. Sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - GoalItalia : 'Nottata brutta, non si dormirà. Non ci sta perdere in #SpeziaInter' ?? Simone #Inzaghi - marifcinter : #Inzaghi: 'Perché il rigore l'ha tirato #Lautaro? Doveva tirarlo Lukaku? Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoris… - asfcim : 'Lukaku e Lautaro sono i nostri due rigoristi. Non era mai successo di averli in campo entrambi, hanno optato per q… - trosulino : RT @raffaelecaru: Per me l'Inter di Inzaghi è morta stasera. Non è colpa sua se tiri 30 volte e fai solo un gol (su rigore), ma 8 sconfitte… -

Per Simone, cheriesce a guarire il mal di trasferta, è l'ottavo ko in 26 gare di campionato e continua questa stagione altalenante che lo mette in discussione, seriamente ora, per la ...4: L'Intersbaglia l'approccio, gioca e crea. Ma sbaglia, anche l'incredibile, e questo è un chiaro segnale di superficialità e debolezza mentale. Ottava sconfitta in campionato, altri ......il punteggio sullo 0 - 0 e sono costretti a pagare le tante occasionisfruttate. Il Napoli così, vincendo con l'Atalanta, avrebbe la chance di riportarsi a +18 in vetta, con la squadra di...

Maldini e Nzola mandano ko l'Inter: a Inzaghi non basta il rigore di Lukaku Tuttosport

Al termine dell'incontro, Simone Inzaghi ha così commentato la sconfitta dei suoi ai ... Probabilmente avremmo dovuto metterci più cattiveria. Nel primo tempo non dovevamo finire 0-0 e sappiamo che il ...Le parole di Simone Inzaghi a Inter TV: "Purtroppo il calcio è questo. Noi per quello che abbiamo creato avremmo voluto un altro risultato. Siamo molto, molto arrabbiati. Sarà una notte in cui non si ...