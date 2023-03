Inzaghi: “L’Inter non può perdere con lo Spezia” (Di sabato 11 marzo 2023) Simone Inzaghi parla dopo la sconfitta delL’Inter contro lo Spezia. Il tecnico racconta tutta la sua delusione per i punti persi. Spezia-Inter termina 2-1 l, grande rammarico in casa nerazzurra per i tre punti persi che potrebbero allontanarli ancora di più dal primo posto ma soprattutto espone L’Inter al possibile sorpasso da parte della Lazio. Al termine del match ha parlato Simone Inzaghi che ha detto: “C’è grande rammarico per la sconfitta contro lo Spezia. Sicuramente questa notte ci sarà poco da dormire.Dobbiamo cercare di recuperare in fretta le energie fisiche e mentali, anche perché dobbiamo giocare un importante partita di Champions League già il prossimo martedì. Questa sconfitta è maturata in maniera totalmente diversa rispetto a quelle del passato. Noi ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023) Simoneparla dopo la sconfitta delcontro lo. Il tecnico racconta tutta la sua delusione per i punti persi.-Inter termina 2-1 l, grande rammarico in casa nerazzurra per i tre punti persi che potrebbero allontanarli ancora di più dal primo posto ma soprattutto esponeal possibile sorpasso da parte della Lazio. Al termine del match ha parlato Simoneche ha detto: “C’è grande rammarico per la sconfitta contro lo. Sicuramente questa notte ci sarà poco da dormire.Dobbiamo cercare di recuperare in fretta le energie fisiche e mentali, anche perché dobbiamo giocare un importante partita di Champions League già il prossimo martedì. Questa sconfitta è maturata in maniera totalmente diversa rispetto a quelle del passato. Noi ...

Figuraccia Inter, lo sconforto di Simone Inzaghi: "Sarà una brutta notte" La clamorosa sconfitta a La Spezia è l'ottava in campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. E' quasi un record negativo per i nerazzurri, che nell'era dei tre punti a vittoria hanno fatto peggio solo due volte dopo 26 gare di Serie A: nel 2011/12 e nel 1998/99. Colpaggio dello Spezia. Inter ko al Picco nel finale di partita permette allo Spezia di battere l'Inter. Il Napoli così, vincendo con l'Atalanta, avrebbe la chance di allungare, con la squadra di Inzaghi che rischia invece anche di perdere il secondo posto. Spezia-Inter 2-1, nerazzurri k.o. e secondo posto a rischio invece tiene l'Inter ferma a 50 punti: la formazione di Inzaghi rischia di perdere il secondo posto.