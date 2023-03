Inzaghi: «Inter 27 tiri e 1 gol, lo Spezia 2 su 2. Dobbiamo riflettere» (Di sabato 11 marzo 2023) Quella di stasera è una delle conferenze stampa più complicate per Inzaghi da quando è allenatore dell’Inter, vista la sconfitta contro lo Spezia. Così l’allenatore dal Picco per provare a dare una motivazione all’assurdo KO per 2-1. CONFERENZA Inzaghi – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Spezia-Inter. Cos’è successo? Sapevamo delle difficoltà della partita. Il risultato doveva essere diverso, dovevamo mettere più cinismo e cattiveria. Sapevamo che le partite sono sempre attaccate all’episodio, lo Spezia è stato più bravo di noi. Una sconfitta che chiaramente fa male e non ci fa felici, ma Dobbiamo tornare al lavoro domani mattina perché abbiamo una partita importantissima per il nostro ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Quella di stasera è una delle conferenze stampa più complicate perda quando è allenatore dell’, vista la sconfitta contro lo. Così l’allenatore dal Picco per provare a dare una motivazione all’assurdo KO per 2-1. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di. Cos’è successo? Sapevamo delle difficoltà della partita. Il risultato doveva essere diverso, dovevamo mettere più cinismo e cattiveria. Sapevamo che le partite sono sempre attaccate all’episodio, loè stato più bravo di noi. Una sconfitta che chiaramente fa male e non ci fa felici, matornare al lavoro domani mattina perché abbiamo una partita importantissima per il nostro ...

