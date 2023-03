Investire 15.000€ in buoni fruttiferi: ecco gli interessi con un buono 4×4 (Di sabato 11 marzo 2023) Come molti sicuramente ricorderanno, lo scorso anno il tasso di interesse per molti buoni è stato incrementato da Poste; ad esempio quello del buono fruttifero postale 4×4 è stato praticamente raddoppiato. Prima alla fine del quarto anno il rendimento effettivo annuo lordo era stabilito nello 0,30 per cento; alla fine dell’ottavo dello 0,45; alle fine del dodicesimo dello 0,80 e alla fine del sedicesimo dell’1,25. Adesso per via dell’inflazione i rendimenti sono aumentati un po’. Ma insomma: se investo 15 mila euro, quanto guadagno? Scopriamolo nelle prossime righe. Il calcolo con Cassa Depositi e Prestiti Il buono fruttifero postale 4×4 è emesso da Cassa Depositi e Prestiti, è garantito dallo Stato ed è collocato sul mercato dalle Poste. Si tratta di uno strumento con cui si può realizzare un investimento fino a 16 anni. È chiaro ... Leggi su blowingpost (Di sabato 11 marzo 2023) Come molti sicuramente ricorderanno, lo scorso anno il tasso di interesse per moltiè stato incrementato da Poste; ad esempio quello delfruttifero postale 4×4 è stato praticamente raddoppiato. Prima alla fine del quarto anno il rendimento effettivo annuo lordo era stabilito nello 0,30 per cento; alla fine dell’ottavo dello 0,45; alle fine del dodicesimo dello 0,80 e alla fine del sedicesimo dell’1,25. Adesso per via dell’inflazione i rendimenti sono aumentati un po’. Ma insomma: se investo 15 mila euro, quanto guadagno? Scopriamolo nelle prossime righe. Il calcolo con Cassa Depositi e Prestiti Ilfruttifero postale 4×4 è emesso da Cassa Depositi e Prestiti, è garantito dallo Stato ed è collocato sul mercato dalle Poste. Si tratta di uno strumento con cui si può realizzare un investimento fino a 16 anni. È chiaro ...

