Intreccio con Conte e ritorno: post Inzaghi, c’è l’ex Roma (Di sabato 11 marzo 2023) L’estate dell’Inter promette di essere movimentata: l’ex può tornare di moda per sostituire Inzaghi, con Conte sullo sfondo Sono ore di delusione e rabbia quella vissute dall’Inter, dopo aver incassato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 11 marzo 2023) L’estate dell’Inter promette di essere movimentata:può tornare di moda per sostituire, consullo sfondo Sono ore di delusione e rabbia quella vissute dall’Inter, dopo aver incassato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Murandrea1 : 11 marzo 1985: Mikhail #Gorbaciov presta giuramento come leader dell'Unione Sovietica. Sarà l'ultimo della storia d… - ilbianconerocom : Milinkovic-Juve: il patto con la Lazio, la nuova cifra per prenderlo e l'intreccio con Vlahovic… - mybibiIhiIIs : @namusunflowers comunque grazieeee, in genere faccio come dici ma ultimamente mi intreccio con qualsiasi cosa - asromaliveit1 : ?? Il #Brasile ha avviato i contatti con Carlo #Ancelotti. Gli agenti del tecnico italiano hanno incontrato la Fede… - Isa44550424 : La speranza,non può non fare i conti con la durezza del male.Non è soltanto il muro della morte a ostacolarla,ma l… -