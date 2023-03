Intervista a Berrettini | “Oggi stavo bene Peccato per questi errori”

(Di sabato 11 marzo 2023) Uscito sconfitto dall’Indian Wells contro il giapponese Taro Daniel, Matteo– tennista italiano – si dice deluso dopo un torneo non proprio esaltante per l’italiano. Per il romano, una giornata da dimenticare con ben 50, e tanta sfortuna durante l’anno a causa di innumerevoli infortuni. Il numero 3 d’Italia, ha rilasciato un’ai ... TAG24.

'Per fortuna mi sento bene, la gamba sta rispondendo bene a tutti i test e agli allenamenti a Indian Wells ', ha dettoin un', rassicurando i suoi tifosi. Qualche dubbio, ad ogni ...... cercando di trovare le giuste soluzioni" ha ammesso in un'rilasciata a Sky Sport . L'... Su Matteo: "I fischi ad Acapulco non erano per lui, la gente che aveva pagato il biglietto ...a tuttotondo del torinese che a Sky parla anche di Musetti, Sinner eLa stagione 2023 del tennis mondiale entra sempre più nel vivo: mercoledì comincia infatti il primo Masters ...

Tennis, Guido Monaco: “Sinner soffre Medvedev, mi preoccupa l’immagine da ‘calciatore’ di Berrettini” OA Sport

Tennis - ATP, Flash, Interviste, Italiani | "Parecchi alti e bassi, facevo fatica a spingere" spiega Berrettini dopo la scinfitta con Daniel. "Di infortuni ne ho avuti tanti e non saranno gli ultimi c ...Berrettini-Daniel è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells: orario, pronostici, tv e streaming.