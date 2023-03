Inter un disco rotto: un leitmotiv deludente nel 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter in questa stagione è ormai come un vecchio disco rotto. Ogni due partite le analisi sono sempre le stesse, nonostante ogni volta la speranza di una nuova ripartenza e di chiudere con i tonfi. In questo 2023, soprattutto, c’è un leitmotiv totalmente deludente. DELUSIONE – È successo a Monza. È successo contro l’Empoli. È successo contro la Sampdoria a Genova. È successo a Bologna. È successo di nuovo ieri, contro lo Spezia. L’Inter di questa stagione e in particolar modo di questo inizio di 2023 è come un disco rotto. Dopo una buona vittoria a San Siro, puntualmente arriva il tonfo in trasferta. O, come nel caso dell’Empoli, arriva una vittoria importante (in Supercoppa Italiana) seguita da una sconfitta ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) L’in questa stagione è ormai come un vecchio. Ogni due partite le analisi sono sempre le stesse, nonostante ogni volta la speranza di una nuova ripartenza e di chiudere con i tonfi. In questo, soprattutto, c’è untotalmente. DELUSIONE – È successo a Monza. È successo contro l’Empoli. È successo contro la Sampdoria a Genova. È successo a Bologna. È successo di nuovo ieri, contro lo Spezia. L’di questa stagione e in particolar modo di questo inizio diè come un. Dopo una buona vittoria a San Siro, puntualmente arriva il tonfo in trasferta. O, come nel caso dell’Empoli, arriva una vittoria importante (in Supercoppa Italiana) seguita da una sconfitta ...

