Inter, troppe sconfitte: peggio solamente due volte nella storia (Di sabato 11 marzo 2023) troppe le sconfitte fin qui subite dall'Inter di Simone Inzaghi: solamente due volte ha fatto peggio nella sua storia E' così arrivata l'ottava sconfitta dell'Inter in questo campionato, con lo Spezia prevalso per 2-1 nel match del Picco. Per i nerazzurri, come riferisce Opta, è il terzo peggior risultato nell'era dei tre punti dopo 26 partite. peggio solamente nel 2010/11 (11 ko) e nel 1998/99 (20 insuccessi). L'articolo proviene da Calcio News 24.

