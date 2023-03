(Di sabato 11 marzo 2023) La sconfittalo Spezia rischia di essere la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso. La maggior parte deidell’ha le idee chiare e si schiera sui: via Simone. Nonostante una rosa notevole, piena di giocatori di spicco, in stagione i nerazzurri hanno perso ben otto partite in campionato, peraltroavversarie di secondo piano. Secondo molti sostenitori dell’le colpe principali ce le ha Simone, al punto che – a detta di tanti – con un tecnico diverso in panchina losarebbe stato quasi una formalità. “Conloin” ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Inter, sui social tifosi contro #Inzaghi: “Con #Conte o #Mourinho avremmo vinto lo scudetto in ciabatte” - edoardo18983 : @BBilanShit @Paolo78475202 @MatteDj23 La Juve ha un problema economico (ed hanno falsificato i bilanci per ovviarvi… - sportli26181512 : Inter, sui social cresce il partito anti-Inzaghi: 'Conte o Mou avrebbero vinto lo scudetto in ciabatte': Inter, sui… - Gazzetta_it : Inter, sui social cresce il partito anti-Inzaghi: “Conte o Mou avrebbero vinto lo scudetto in ciabatte' #Inter - InterCM16 : Da martedì ci sarà una gerarchia sui rigoristi -

Dopo l'ottava sconfitta in campionato come non capitava da una decina d'anni, è comprensibile che i tifosi dell'vivano il post - Spezia come un momento di sconforto.social network le critiche non risparmiano nessuno e spaziano dai calciatori alla dirigenza, fino alla proprietà e all'allenatore. Quest'......di Serie B e Spezia -di Serie A. In entrambi gli stadi il pubblico ha rispettato il minuto di silenzio e applaudito a lungo in segno di commemorazione e vicinanza alle vittime. Oggi,campi ...Non ci sta che l'perda con lo Spezia , non si dormirà ma abbiamo il dovere di andare avanti. ... è stato bravissimo Dragowski ma non mi soffermerei sul rigore quanto28 - 29 tiri che abbiamo ...

Inter, sui social cresce il partito anti-Inzaghi: "Conte o Mou avrebbero vinto lo scudetto in ciabatte" La Gazzetta dello Sport

Dopo l'ottava sconfitta in campionato come non capitava da una decina d'anni, è comprensibile che i tifosi dell'Inter vivano il post-Spezia come un momento di sconforto. Sui social network le critiche ...Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha esultato così sui propri account social: ...