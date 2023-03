Inter: Scamacca per il post-Dzeko? (Di sabato 11 marzo 2023) Edin Dzeko va ormai per i 37 anni. Inoltre, a giugno, andrà in scadenza. L’Inter si trova quindi davanti a un bivio: rinnovo di un anno o addio. Il bosniaco vorrebbe anche restare, solo con un contratto biennale però. I nerazzurri hanno iniziato a sondare il terreno e una pista è spuntata fuori: l’Inter sembra infatti Interessata a riportare Gianluca Scamacca in Serie A. L’attaccante, arrivato in estate al West Ham, sembrava essersi ambientato bene. Complice qualche infortunio però, è sceso nelle gerarchie di Moyes. Il suo impiego nel 2023 è di soli 82 minuti. Certo, ci sono tre gare saltate per infortunio. Ma ce ne sono altrettante con 0 minuti giocati al suo rientro. Scamacca sembra essere quindi il profilo ideale per l’Inter: una punta titolare, da girare con gli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023) Edinva ormai per i 37 anni. Inoltre, a giugno, andrà in scadenza. L’si trova quindi davanti a un bivio: rinnovo di un anno o addio. Il bosniaco vorrebbe anche restare, solo con un contratto biennale però. I nerazzurri hanno iniziato a sondare il terreno e una pista è spuntata fuori: l’sembra infattiessata a riportare Gianlucain Serie A. L’attaccante, arrivato in estate al West Ham, sembrava essersi ambientato bene. Complice qualche infortunio però, è sceso nelle gerarchie di Moyes. Il suo impiego nel 2023 è di soli 82 minuti. Certo, ci sono tre gare saltate per infortunio. Ma ce ne sono altrettante con 0 minuti giocati al suo rientro.sembra essere quindi il profilo ideale per l’: una punta titolare, da girare con gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 11contro11 : #Inter: Scamacca per il post-Dzeko? #WestHam #Calciomercato #Estero #SerieA #11contro11 - swamoil : Inter 23/24 conte Hojlund Scamacca Dimarco Le Fee Asslani Gallagher/Stach Rankine Salisu Ferrari Todibo Onana +Carboni, Agoume, Okoli - VincenzoLentin1 : RT @fcin1908it: Anche l’Inter su Scamacca, CM svela: “Fissato il prezzo per il ritorno in Italia” - Neroazzuro2 : @inter_calciomer Io voglio Thuram + Scamacca - ben_personal : Scamacca to inter? -