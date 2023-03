Inter | Onana | «Sono cambiato per questa squadra E in futuro…»

(Di sabato 11 marzo 2023) André, portiere dell’, parla della sua avventura in nerazzurro: le dichiarazioni dell’estremo difensore camerunense Andrè, portiere dell’, si è raccontato ai microfoni di Dazn.– «io cheper l’. Negli ultimi 20 anni la posizione del portiere è. Il mio modo di giocare e di vedere il calcio soprattutto in porta è diverso. Ora se c’è lo spazio va giocata la palla, bisogna sempre cercare lo spazio. Quando ti parlo del portiere, ti parlo di quello moderno: un giocatore forte coi piedi, nell’1vs1, che è coraggioso e trasmette sicurezza e che sia forte nelle palle alte. Se hai un portiere del genere, hai un punto di forza notevole, giochi in superiorità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - CalcioNews24 : #Inter, André #Onana racconta la sua esperienza in nerazzurro - Fantacalcio : Inter, Onana: 'Un sogno essere qui, fin da subito volevo fare il portiere. Alternativa? Il poliziotto'… - Francesco_GZZ : @it_inter Peccato che Onana con i piedi è meglio che la palla non la tocca proprio - ildiavolo_d : RT @MilanNewsit: Inter, Onana su Maignan: 'Chi è più forte? Non lo so. Ma nella mia testa forse lo so' -

André, portiere dell', parla della sua avventura in nerazzurro: le dichiarazioni dell'estremo difensore camerunense Andrè, portiere dell', si è raccontato ai microfoni di Dazn. ..."Per stare all'ci vuole personalità", ha spiegato il 26enne tornando sul battibecco in campo ... Le origini "Vengo da una famiglia umile - ha esordito- e non facevo molto altro se non ...Parla del suo inserimento nell', del rapporto con Handanovic, della lite con Dzeko e di tanto altronell'intervista concessa a Dazn per il format Culture. Il portiere dell'dice Poi aggiuge Dopo un passaggio sul ...

Inter, Onana: "Un sogno essere qui, fin da subito volevo fare il portiere. Alternativa Il poliziotto" Fantacalcio ®

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...