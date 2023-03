Inter, manca la continuità: un unico filotto da quattro (Di sabato 11 marzo 2023) Uno dei tanti problemi palesati dall’Inter in questa stagione è la mancanza di continuità. Troppi gli scivoloni alternati ai risultati positivi, come specialmente accaduto in questo 2023. Il filotto di vittorie più importante è arrivato nel mese di ottobre con quattro vittorie consecutive. POCA continuità – Una vittoria, un pareggio. Una vittoria, una sconfitta. Il campionato dell’Inter, specialmente in questo 2023, manca totalmente di continuità. Basti pensare che proprio nel nuovo anno, il massimo di vittorie consecutive è stato di due: contro Cremonese e Milan tra fine gennaio e inizio febbraio. Poi ogni buon risultato è stato alternato da un risultato deludente. Ultimo quello di ieri contro lo Spezia. Troppo poco per una squadra ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Uno dei tanti problemi palesati dall’in questa stagione è lanza di. Troppi gli scivoloni alternati ai risultati positivi, come specialmente accaduto in questo 2023. Ildi vittorie più importante è arrivato nel mese di ottobre convittorie consecutive. POCA– Una vittoria, un pareggio. Una vittoria, una sconfitta. Il campionato dell’, specialmente in questo 2023,totalmente di. Basti pensare che proprio nel nuovo anno, il massimo di vittorie consecutive è stato di due: contro Cremonese e Milan tra fine gennaio e inizio febbraio. Poi ogni buon risultato è stato alternato da un risultato deludente. Ultimo quello di ieri contro lo Spezia. Troppo poco per una squadra ...

