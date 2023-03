Inter, le trasferte rimangono un incubo. Con il Porto rischio enorme (Di sabato 11 marzo 2023) Per l’Inter le trasferte continuano a rimanere indigeste. Anche lo Spezia è tornato alla vittoria in casa dall’ultima volta a settembre, i nerazzurri possono ritenersi preoccupati in vista della sfida di Champions League di martedì. incubo – Lo Spezia non vinceva da settembre in casa, ci è voluta l’Inter di Simone Inzaghi per guadagnare nuovamente tre punti all’Alberto Picco. Fuori da San Siro i nerazzurri hanno fatto registrare sei sconfitte addirittura, passando da Lazio, Udinese e Juventus nella prima metà della stagione. Nel 2023 la squadra del tecnico piacentino è uscita sconfitta per due volte consecutive, dopo un pareggio contro la Sampdoria a Genova. La vittoria in trasferta manca dalla partita con la Cremonese, l’ultima del nostro campionato. La Champions League dà altri stimoli sicuramente, ma prepararsi in ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023) Per l’lecontinuano a rimanere indigeste. Anche lo Spezia è tornato alla vittoria in casa dall’ultima volta a settembre, i nerazzurri possono ritenersi preoccupati in vista della sfida di Champions League di martedì.– Lo Spezia non vinceva da settembre in casa, ci è voluta l’di Simone Inzaghi per guadagnare nuovamente tre punti all’Alberto Picco. Fuori da San Siro i nerazzurri hanno fatto registrare sei sconfitte addirittura, passando da Lazio, Udinese e Juventus nella prima metà della stagione. Nel 2023 la squadra del tecnico piacentino è uscita sconfitta per due volte consecutive, dopo un pareggio contro la Sampdoria a Genova. La vittoria in trasferta manca dalla partita con la Cremonese, l’ultima del nostro campionato. La Champions League dà altri stimoli sicuramente, ma prepararsi in ...

