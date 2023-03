Inter-Inzaghi, il club è stufo: col Porto si gioca la panchina (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter perde ancora in trasferta e la società è stufa, con il Porto il tecnico si gioca la panchina e in caso di sconfitta si potrebbe anche cambiare L’Inter perde ancora in trasferta e la società è stufa, con il Porto il tecnico si gioca la panchina e in caso di sconfitta si potrebbe anche cambiare. Il 2-1 del Picco ha fatto scatenare l’ira dei tifosi che a fine partita hanno chiesto un confronto con la squadra. Un rendimento in trasferta non da big che punta a vincere e ora la stagione può essere salvata soltanto dalla Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) L’perde ancora in trasferta e la società è stufa, con ilil tecnico silae in caso di sconfitta si potrebbe anche cambiare L’perde ancora in trasferta e la società è stufa, con ilil tecnico silae in caso di sconfitta si potrebbe anche cambiare. Il 2-1 del Picco ha fatto scatenare l’ira dei tifosi che a fine partita hanno chiesto un confronto con la squadra. Un rendimento in trasferta non da big che punta a vincere e ora la stagione può essere salvata soltanto dalla Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - Inter : Quattro sostituzioni per mister Inzaghi @hakanc10 ?? #Barella - Gazzetta_it : Inter in crisi e Inzaghi sempre più in bilico. Martedì a Porto il tecnico si gioca il futuro #SpeziaInter - FedericoMancus : RT @AntonioRussoli6: Lo #Spezia è 17* in classifica, ha segnato 21 gol. Gioca contro l’@Inter fa 2 gol (su due tiri) e vince. Ma non vi ver… - CalcioNews24 : #Inzaghi col #Porto si gioca la panchina ?? -