Inter, Inzaghi dopo il ko con lo Spezia: “È una sconfitta diversa dalle altre” (Di sabato 11 marzo 2023) “È una sconfitta diversa dalle altre“. Ai microfoni di DAZN, nell’immediato post partita di Spezia-Inter 2-1, l’allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi prova a sgombrare il campo da ogni dubbio dopo i tanti punti persi con le medio-piccole del campionato. Senza dimenticare il problema legato alle partite lontanato da Milano e dal Meazza: “È un percorso che non ci soddisfa lontano da San Siro, stasera dovevamo avere più convinzione e cattiveria. Non credo alla fortuna nel calcio, la fortuna va cercata“. Parlando del match, Inzaghi prova ad analizzarlo così: “C’è delusione, sarà una brutta nottata ma martedì abbiamo un ottavo di finale. Fa male, è venuta con modalità diverse dalle altre. Abbiamo messo ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) “È una“. Ai microfoni di DAZN, nell’immediato post partita di2-1, l’allenatore dei nerazzurri Simoneprova a sgombrare il campo da ogni dubbioi tanti punti persi con le medio-piccole del campionato. Senza dimenticare il problema legato alle partite lontanato da Milano e dal Meazza: “È un percorso che non ci soddisfa lontano da San Siro, stasera dovevamo avere più convinzione e cattiveria. Non credo alla fortuna nel calcio, la fortuna va cercata“. Parlando del match,prova ad analizzarlo così: “C’è delusione, sarà una brutta nottata ma martedì abbiamo un ottavo di finale. Fa male, è venuta con modalità diverse. Abbiamo messo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - Inter : Quattro sostituzioni per mister Inzaghi @hakanc10 ?? #Barella - tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - Andripad1807201 : @FBiasin Ma nessuno parla delle 8 sconfitte su 26 partite e che è ancora lì inzaghi.... rapporto rosa allenatore pe… - dani_luciano91 : @Inter L'unico report che vogliamo: INZAGHI ESONERATO #InzaghiOut #zhangout -