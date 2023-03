Inter | il problema trasferta è serio | numeri folli lontano da San Siro

(Di sabato 11 marzo 2023) Ildelle trasferte in questa stagione per l’è decisamente. Lo testimoniano deida Sanquella nerazzurra è una squadra totalmente diversa.– Delle otto gare perse in questo campionato, ben sei sono arrivate inper l’. Lazio, Milan, Udinese, Juventus, Bologna e Spezia. Più i due unici pareggi di questa Serie A, contro Monza e Sampdoria. Una miriade di punti persidalle mura di San, frutto anche di tanti, troppi gol subiti. Ben 24, il dato peggiore nella storia nerazzurra del Dopoguerra. Una fase difensiva da horror, come dimostrato anche ieri sera dove ai liguri sono bastati ...

La sconfitta di La Spezia arriva al termine di un mese davvero difficile da decifrare per l’Inter Dal pareggio a reti bianche di Genova contro la Sampdoria, al capitombolo del “Picco”, la Beneamata ha ...In Liguria è arrivata l'ottava sconfitta in campionato, un bilancio disastroso. Martedì in Champions una sfida da non fallire, l'ultima ...