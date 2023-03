Inter, i tifosi sotto curva dopo il ko al Picco: “Tirate fuori i co…..” (Di sabato 11 marzo 2023) Una prestazione criticata dai tifosi nerazzurri quella di oggi contro lo Spezia. Ormai la pazienza dei supporter dell’Inter sembra arrivata agli apici, visti i tanti punti persi in sfide accessibili e da dover assolutamente portare a casa. “Tirate fuori i co…..” hanno urlato sotto la curva del settore ospite ai propri giocatori. Lukaku, Dimarco, Calhanoglu, Handanovic e Onana erano i più vicini ai supporter che urlavano la loro rabbia. I cinque hanno ascoltato come gli altri compagni, un paio di passi più indietro, prima di rientrare negli spogliatoi. Tutti delusi da un pessimo rendimento in trasferta segnato da ben 6 sconfitte, numeri preoccupanti in vista del match di ritorno a Porto e da un’instabile seconda posizione in campionato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Una prestazione criticata dainerazzurri quella di oggi contro lo Spezia. Ormai la pazienza dei supporter dell’sembra arrivata agli apici, visti i tanti punti persi in sfide accessibili e da dover assolutamente portare a casa. “i co…..” hanno urlatoladel settore ospite ai propri giocatori. Lukaku, Dimarco, Calhanoglu, Handanovic e Onana erano i più vicini ai supporter che urlavano la loro rabbia. I cinque hanno ascoltato come gli altri compagni, un paio di passi più indietro, prima di rientrare negli spogliatoi. Tutti delusi da un pessimo rendimento in trasferta segnato da ben 6 sconfitte, numeri preoccupanti in vista del match di ritorno a Porto e da un’instabile seconda posizione in campionato. SportFace.

