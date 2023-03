Inter, difficile il recupero di Skriniar per il Porto (Di sabato 11 marzo 2023) Skriniar ancora fermo e rischia di non scendere in campo martedì per l’ottavo di finale d’andata dell’Inter con il Porto Salvo colpi di scena Skriniar non sarà della partita per l’Inter contro il Porto. Inzaghi attenderà l’allenamento di domani mattina prima di prendere una decisione definitiva, ma è comunque complicato che possa essere in campo contro la squadra di Sergio Conceiçao a meno che domani non ci siano progressi netti e che Milan non disputi tutta la seduta con i compagni. Per la sua sostituzione stavolta Darmian è in pole rispetto a Danilo D’Ambrosio; per quanto riguarda Skriniar, probabile il rientro contro la Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023)ancora fermo e rischia di non scendere in campo martedì per l’ottavo di finale d’andata dell’con ilSalvo colpi di scenanon sarà della partita per l’contro il. Inzaghi attenderà l’allenamento di domani mattina prima di prendere una decisione definitiva, ma è comunque complicato che possa essere in campo contro la squadra di Sergio Conceiçao a meno che domani non ci siano progressi netti e che Milan non disputi tutta la seduta con i compagni. Per la sua sostituzione stavolta Darmian è in pole rispetto a Danilo D’Ambrosio; per quanto riguarda, probabile il rientro contro la Juventus. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News ...

