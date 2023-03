Inter battuto dallo Spezia, club furioso e Inzaghi in crisi: il tecnico si gioca tutto martedì in Champions League (Di sabato 11 marzo 2023) I numeri dell’Inter quando gioca in trasferta parlano chiaro. Non si tratta solo della sconfitta di ieri sera con lo Spezia per 2 a 1 nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A. Nelle ultime tre partite che i nerazzurri hanno giocato lontani dallo Stadio San Siro, contro Sampdoria, Bologna e Spezia, Simone Inzaghi e i suoi hanno raccolto solo un punto. Otto sconfitte totali in campionato su 26 partite, che mettono in cattiva luce il lavoro svolto dall’ex allenatore biancoceleste. Adesso la società vuole vederci chiaro e ha deciso di incontrare il tecnico per un confronto ad Appiano Gentile, il giorno dopo l’ennesima batosta. L’Inter spreca tantissime occasioni. Su tutte, il rigore sbagliato da Lautaro Martinez al 14esimo minuto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) I numeri dell’quandoin trasferta parlano chiaro. Non si tratta solo della sconfitta di ieri sera con loper 2 a 1 nell’anticipo della 26esima giornata di Serie A. Nelle ultime tre partite che i nerazzurri hannoto lontaniStadio San Siro, contro Sampdoria, Bologna e, Simonee i suoi hanno raccolto solo un punto. Otto sconfitte totali in campionato su 26 partite, che mettono in cattiva luce il lavoro svolto dall’ex allenatore biancoceleste. Adesso la società vuole vederci chiaro e ha deciso di incontrare ilper un confronto ad Appiano Gentile, il giorno dopo l’ennesima batosta. L’spreca tantissime occasioni. Su tutte, il rigore sbagliato da Lautaro Martinez al 14esimo minuto. ...

