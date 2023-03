Inter, 8 sconfitte in 26 giornate: peggio solo nel 2011/2012 e nel 1998/1999 (Di sabato 11 marzo 2023) L’Inter cade in casa dello Spezia 2-1 nonostante una partita dominata. Ottavo ko in campionato, sesto in trasferta, per la squadra di Inzaghi che resta ferma a 50 punti con il rischio di essere superata dalla Lazio e agganciata da Roma e Milan. Come evidenzia Opta, solo in altre du stagione l’Inter aveva fatto peggio: 11 sconfitte nel 2011/2012 e 10 nel 1998/1999. Nel primo caso l’anno fu iniziato con Gasperini, proseguito con Ranieri e chiuso con Stramaccioni che portò l’Inter a un sesto posto. La seconda è ri ordata come la stagione dei quattro allenatori (Simoni, Lucescu, Castellini e Hodgson), conclusa all’ottavo posto in classifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) L’cade in casa dello Spezia 2-1 nonostante una partita dominata. Ottavo ko in campionato, sesto in trasferta, per la squadra di Inzaghi che resta ferma a 50 punti con il rischio di essere superata dalla Lazio e agganciata da Roma e Milan. Come evidenzia Opta,in altre du stagione l’aveva fatto: 11nele 10 nel. Nel primo caso l’anno fu iniziato con Gasperini, proseguito con Ranieri e chiuso con Stramaccioni che portò l’a un sesto posto. La seconda è ri ordata come la stagione dei quattro allenatori (Simoni, Lucescu, Castellini e Hodgson), conclusa all’ottavo posto in classifica. SportFace.

