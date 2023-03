Inquinamento chimico a Taggia, divieto di utilizzare acqua su tutto il territorio comunale (Di sabato 11 marzo 2023) L’annuncio in tarda mattinata Un sabato mattina di preoccupazione per gli abitanti di Taggia, in provincia di Imperia. Dopo mezzogiorno è stato comunicato il riscontro di un Inquinamento chimico nelle falde dell’acquedotto e in via precauzionale i cittadini sono stati invitato a non utilizzare l’acqua per nessun fine su tutto il territorio comunale. La comunicazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) L’annuncio in tarda mattinata Un sabato mattina di preoccupazione per gli abitanti di, in provincia di Imperia. Dopo mezzogiorno è stato comunicato il riscontro di unnelle falde dell’acquedotto e in via precauzionale i cittadini sono stati invitato a nonl’per nessun fine suil. La comunicazione ... TAG24.

