Inondazioni in California, due morti e 10.000 evacuati (Di sabato 11 marzo 2023) Almeno due persone sono morte e altre 10.000 hanno ricevuto l'ordine di evacuazione immediata in California a causa della tempesta che sta portando forti piogge e Inondazioni nello stato. Lo riporta ...

Inondazioni in California, due morti e 10.000 evacuati Almeno due persone sono morte e altre 10.000 hanno ricevuto l'ordine di evacuazione immediata in California a causa della tempesta che sta portando forti piogge e inondazioni nello stato. Lo riporta la Cnn. Joe Biden ha approvato la dichiarazione d'emergenza richiesta dal governatore Gavin Newsom ... Una tempesta colpisce la California: strade inondate, migliaia di cittadini evacuati Secondo la Cnn almeno due persone sono morte a causa della tempesta che sta portando forti piogge e inondazioni in California. Joe Biden ha approvato lo stato d'emergenza richiesto dal governatore Gavin Newsom per oltre 25 milioni di persone e il servizio meteo locale ha alzato l'allerta ... Eventi meteo estremi: cosa sono i 'fiumi atmosferici' Le recenti inondazioni che hanno messo in ginocchio la California sono il risultato di una serie di fiumi atmosferici che, uno dopo l'altro, hanno scaricato volumi d'acqua inconsueti. Basti pensare ... Un nuovo fiume atmosferico ha portato forti piogge, temporali e forti venti, gonfiando fiumi e torrenti e allagando diverse principali autostrade ...