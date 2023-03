Inghilterra-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2023: orario, dove vederla, programma, streaming, formazioni (Di sabato 11 marzo 2023) Si disputa oggi il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 di rugby. E dopo la sfida dell’Olimpico tra Italia e Galles ci si sposterà a Twickenham, dove Inghilterra e Francia sono chiamate a vincere per sperare di restare ancora in corsa per il titolo. Chi vince, infatti, potrebbe arrivare all’ultimo weekend con la chance di superare l’Irlanda (bonus permettendo), mentre chi perde al 99% sarà fuori dai giochi. Andiamo alla scoperta del programma di oggi: Inghilterra-Francia vedrà il fischio d’inizio alle ore 17.45 con la diretta tv su Sky Sport Arena e la diretta streaming su SkyGo e NowTv. CALENDARIO SEI Nazioni Sabato 11 marzo Ore 17.45 ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Si disputail quarto turno del Guinness Seidi. E dopo la sfida dell’Olimpico tra Italia e Galles ci si sposterà a Twickenham,sono chiamate a vincere per sperare di restare ancora in corsa per il titolo. Chi vince, infatti, potrebbe arrivare all’ultimo weekend con la chance di superare l’Irlanda (bonus permettendo), mentre chi perde al 99% sarà fuori dai giochi. Andiamo alla scoperta deldivedrà il fischio d’inizio alle ore 17.45 con la diretta tv su Sky Sport Arena e la direttasu SkyGo e NowTv. CALENDARIO SEISabato 11 marzo Ore 17.45 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LH44addicted : RT @La_Bianconera: Vincitrice della Champions League con il Lione, di campionati e trofei nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna, deten… - ClaraPorta4 : RT @JohannesBuckler: Nel periodo medioevale c’è stata la Guerra dei Cent’anni, che non durò cent’anni, ma di più, dal 1337 al 1453, tra Fra… - 174Nanni : #clandestini Avete visto cosa fanno Francia e Inghilterra insieme ? Un 'magnifico' centro di detenzione per migran… - stormwalls : @stanzaselvaggia Quali sono le leggi degli altri paesi sull'immigrazione? Come si comportano Francia, Spagna, Greci… - AnnamariaTagli9 : @GiorgiaMeloni Iniziate a ripulire le stazioni e a rispedirli subito da dove sono venuti! Inghilterra, Spagna e Fra… -