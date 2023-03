Infortunio Kim subito fascia e ghiaccio: è lo stesso polpaccio del Mondiale (Di sabato 11 marzo 2023) Infortunio Kim, il giocatore sudcoreano è uscito dal campo durante Napoli-Atalanta per un problema al polpaccio al suo posto Juan Jesus. Le ultime novità sull’Infortunio di Kim vengono date da Dazn. Il giocatore ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al polpaccio. Kim si è confrontato anche con lo staff medico ma non ha potuto fare altro che lasciare il campo sostituito da Juan Jesus. Appena seduto in panchina Kim è stato fasciato e sul polpaccio è stato applicato il ghiaccio. Da Dazn fanno sapere che il problema è allo stesso polpaccio infortunato anche durante il Mondiale. Nelle prossime ore sicuramente il calciatore sarà sottoposto ad esami strumentali per capire qual è l’entità del suo problema. Va ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 marzo 2023)Kim, il giocatore sudcoreano è uscito dal campo durante Napoli-Atalanta per un problema alal suo posto Juan Jesus. Le ultime novità sull’di Kim vengono date da Dazn. Il giocatore ha dovuto abbandonare il campo a causa di un problema al. Kim si è confrontato anche con lo staff medico ma non ha potuto fare altro che lasciare il campo sostituito da Juan Jesus. Appena seduto in panchina Kim è statoto e sulè stato applicato il. Da Dazn fanno sapere che il problema è alloinfortunato anche durante il. Nelle prossime ore sicuramente il calciatore sarà sottoposto ad esami strumentali per capire qual è l’entità del suo problema. Va ...

