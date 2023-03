Infortuni Kim e Meret | Il comunicato della SSC Napoli

(Di sabato 11 marzo 2023) Kim e, hanno accusato problemi in occasione di-Atalanta. Arriva ilufficialeSSC. La SSCha reso noto unufficiale in merito aglidie Kim Min-Jae durante la partita contro l’Atalanta, vinta dai partenopei e che ha visto il ritorno in vetta alla classificasquadra di Spalletti.ha dovuto alzare bandiera bianca per un dolore al polso, che si è riacutizzato poco prima del fischio d’inizio, ed è stato sostituito da Gollini, che ha disputato un’ottima partita. Anche Kim Min-Jae ha subito un problema fisico e ha dovuto abbandonare il campo al 30? del secondo tempo, dopo aver avuto un confronto acceso con Zapata. Il difensore ...

... di Rrahmani per nove, di Anguissa per tre gare, più una volta diMin - jae e ha sempre vinto, ... mentre come centrocampisti di scorta aveva Marchisio (anch'egli più volte fuori per), ...Le critiche non erano mancate per gli arrivi di Kvara e, poi ora la meraviglia è facile averla. ... Il portiere deve essere uno e titolare, le alternanze solo in caso dio che altro. Lui ......, Lobotka, Anguissa etc possano rischiare qualcosa in termini died essere poi indisponibili in partite delicate soprattutto in Champions. Guido - Io invece penso che Spalletti faccia ...

Kim esce infortunato, Napoli in ansia: salta la Champions Corriere dello Sport

Riprende la marcia trionfale della capolista che, dopo lo stop imposto dalla Lazio di Sarri, porta a casa l'intera posta in palo contro l'ostica Atalanta guidata da Gasperini. Si decide tutto nella ri ...