Infortunati Juventus, esami e novità per Di Maria e Chiesa (Di sabato 11 marzo 2023) Tengono banco gli Infortunati in casa Juventus. Di Maria, Chiesa e Alex Sandro hanno svolto gli esami strumentali del caso per stabilire l’entità del ko e i possibili tempi di recupero. Piccolo allarme per Allegri in vista delle prossime gare Punto interrogativo sui tempi di recupero di Di Maria, Chiesa e Alex Sandro. I tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 marzo 2023) Tengono banco gliin casa. Die Alex Sandro hanno svolto glistrumentali del caso per stabilire l’entità del ko e i possibili tempi di recupero. Piccolo allarme per Allegri in vista delle prossime gare Punto interrogativo sui tempi di recupero di Die Alex Sandro. I tre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Nessuna lesione per #DiMaria e #Chiesa, che saranno valutati giorno per giorno; per #AlexSandro lesione di basso grado d… - JunewsIT : Le ultime notizie dal J|Medical! Ecco come stanno Chiesa, Di Maria e Alex Sandro! #Juventus #JuventusFC #juve… - fantapiu3 : #JuventusSampdoria: le probabili formazioni del match #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: Le condizioni degli infortunati in casa #Juventus ?????? #Chiesa: escluse lesioni, da valutare di giorno in giorno #D… - TMW_radio : #Maracanà ?? Massimo Brambati: «#Juventus, Alex Sandro esce con la Roma e dopo 3 giorni gioca ed esce dopo 20'? C… -